Ibrahimovic si presenta a Frosinone: “Mi ispiro a Goretzka. Pronto a partire dall’inizio”

Arijon Ibrahimovic, nuovo attaccante del Frosinone arrivato dal Bayern Monaco in prestito, che ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di quelle che sono le sue attitudini in campo.

Queste le sue parole: “Goretzka per me è un modello, ho avuto molto a che fare con lui, mi ha dato tanti consigli. Mi piace giocare come numero 10 o numero 8, ma con le giovanili ho fatto anche l’esterno e il centravanti. Non sono da molto qui, ma ho già captato quanto la squadra e i tifosi siano una famiglia. Non vedo l’ora di giocare qui e vedere lo stadio pieno. Com’è la mia condizione? Buona, non so se per 90 minuti ma mi sento pronto a partire dall’inizio anche se gioco in un calcio intenso come quello italiano”.

Foto: twutter Frosinone