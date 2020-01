Ibrahimovic: “San Siro mi ha riportato indietro di dieci anni, alla squadra manca fiducia. Il gol? Alla prossima”

Zlatan Ibrahimovic non ha segnato, ma ha comunque regalato un pomeriggio di forti emozioni ai tifosi del Milan. I rossoneri hanno pareggiato per 0 a 0 con la Sampdoria, un risultato che non cambia la deficitaria condizione di classifica. Ma a San Siro si respira una nuova aria. Lo svedese, al termine della gara, ha raccontato a Sky Sport le emozioni vissute: “Si sentiva tanta adrenalina, tanta emozione. Lo stadio mi ha portato a 9-10 anni fa, il rapporto con i tifosi è sempre positivo. Mi dà tanta motivazione“.

La partita

“Si vede in campo che sotto porta manca tanta fiducia e aggressività, siamo meno concreti dentro l’area. Bisogna lavorare per tirare fuori il massimo. Sono qui da 4 giorni, proverò ad aiutare in tutti i modi. A Leao ho spiegato cosa deve fare in area in certe situazioni. E’ solo questione di esperienza, i tifosi non sono contenti e dobbiamo lavorare per migliorare questa classifica. Sono molto emozionato, in campo sono concentrato. Il sogno era il gol e fare il segno di Dio sotto la curva. Arriverà alla prossima partita”.