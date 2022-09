Ibrahimovic: “Quando vedrò un giocatore più forte di me smetterò, ma ancora non l’ho visto”

Zlatan Ibrahimovic sta lavorando duramente per tornare in campo il prima possibile, non c’è ancora una data ma il suo obiettivo è quello di esser pronto per gennaio. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha parlato di come sta procedendo il suo recupero e della sua voglia di tornare in campo più forte di prima. Queste le sue parole: “Lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò? Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora”.

Riguardo alle dichiarazioni di Boban che, qualche giorno fa sempre alla Gazzetta, aveva dichiarato che, secondo lui, Ibra avrebbe dovuto appendere gli scarpini al chiodo, lo svedese risponde: “Se Boban sbaglia a dire questa cosa? Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…”.

Foto: Twitter Milan