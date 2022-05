Ibrahimovic: “Quando sono arrivato due anni e mezzo fa avevo fatto una promessa. Se risolvo i problemi fisici non smetto”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dello scudetto.

Queste le sue parole: “L’ultima volta che il Milan ha vinto era 11 anni fa e c’ero io. Sono arrivato due anni e mezzo fa e avevo fatto una promessa. L’ho mantenuta. Volevo portare il Milan dove doveva essere: tanti ridevano, tanti non ci credevano, ho fatto capire alla squadra cosa siano sacrifici. Ho fatto capire anche al mister che potevamo vincere lo Scudetto e abbiamo vinto”.



Sul futuro: “In questi giorni saprete. In questi sei mesi ho sofferto troppo, anche fisicamente, poi anche per altre cose personali. Alla fine ho vinto, ho cercato di aiutare in tutti i modi per aiutare la squadra in un modo o in un altro. Ho paura di smettere ma devo farlo come voglio io, non come certe cose sono. Prima devo stare bene, quando lo saprò darò altre risposte. Se riesco a stare bene non sarà la mia ultima partita, dipende da cosa succede in questi giorni”.

Sui gruppi: “Ci sono grandi differenze. Era tutto diverso, lì erano 22 campioni che hanno vinto tutti, se entravi in campo e non facevi bene, c’era un campione. Qui sono arrivati giocatori che non stavano bene altrove, dei giovani, gli abbiamo fatto capire cosa sia il Milan. E poi devi fare i risultati… Sennò non devi essere al Milan. E’ una soddisfazione più grande, un’altra storia”.

Foto: Twitter Milan