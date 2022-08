Ibrahimovic, prosegue il percorso riabilitativo. Il post sui social: “Step by step”

Continuano le terapie riabilitative per Zlatan Ibrahimovic, impegnato a fare il possibile per tornare in presto in campo. Lo svedese sta seguendo un percorso, anche se non vede l’ora di tornare, soprattutto ora che è ricominciato il campionato a cui lui può assistere solo da bordo campo. L’attaccante sta continuando a lavorare sulla sua enorme barca, a bordo della quale c’è anche una piscina e un tapis roulant. Sui social ha postato una storia in cui si allena, per poi aggiungere: “Step by step” (passo dopo passo).

Foto: Sito Milan