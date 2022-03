Mai banale nelle sue dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, intervistato dalla Bild, ha polemizzato sul Pallone d’Oro: “Questi sono premi politici. Vogliono “Mr Perfetto”. Se parli e dici quello che pensi non li puoi ottenere. Facile darli a chi è “Mr Simpatico”. A me non cambia nulla, non mi rende migliore o peggiore”.

FOTO: Twitter Milan