Ibrahimovic: “non sono qui per essere una mascotte, sono qui per ottenere risultati”

Zlatan Ibrahimovic ha appena prolungato il suo contratto con il Milan. Lo svedese ha giustificato questa scelta ai social del club rossonero: “Finalmente tutto è sistemato e posso tornare dove mi sento a casa. Ora è il momento di lavorare sodo e andare avanti. Dobbiamo lavorare. Come ho sempre detto, non sono qui per essere una mascotte, sono qui per ottenere risultati e per aiutare la squadra, l’allenatore e la società a riportare il Milan dove deve essere. Abbiamo fatto molto bene negli ultimi sei mesi, ma non abbiamo vinto nulla, quindi dobbiamo continuare come abbiamo fatto, lavorando sodo e facendo sacrifici per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Twitter