Ibrahimovic: “Non so perché non ho mai vinto il Pallone d’Oro”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, intervistato da Radio Deejay, ha trattato il tema del Pallone d’Oro, riconoscimento che non gli è stato mai assegnato nonostante i tanti gol ed i numerosi trofei vinti. Ecco le sue parole: “Il Pallone d’Oro? Non so perché non l’ho vinto, io gioco e penso a giocare. Dipende come si guardano le cose. Messi ha vinto il pallone d’oro ma dicevano che meritava Lewandowski. Non ho vinto neanche la Champions League, dicono che non la vincerò mai e altre cose ma questo non cambia la mia carriera. Non cambia neanche le mie qualità. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e grandi squadre, ho imparato diverse lingue e qualcosa ho vinto”. Foto: Twitter Milan