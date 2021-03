Ibrahimovic: “Non so cosa mi aspetta, ma sono carico per Sanremo. Infortunio? Sfortuna, ma posso fare tutto”

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno d’esordio a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così: “Sicuro è più facile fare gol, sono in buone mani con Amadeus e Fiorello. Non so cosa mi aspetta, ma non sono preoccupato, se sbaglio nessuno mi può giudicare, e se faccio bene ancora meglio, così avrò un altro lavoro quando smetterò. Sono carico, non so cosa mi aspetta. Ma sicuro ci divertiamo”.

Sull’infortunio: “Il programma è sempre uguale, sono stato sfortunato, ho avuto una piccola lesione, ma posso fare tutto. Il programma del Festival non cambia, sono sempre disponibile per Amadeus”.

Sui record: “C’è un motivo se Amadeus mi ha chiamato: perché vuole spaccare tutti i record, e io mi presento”.

Sull’accoglienza di Amadeus e Fiorello, due interisti: “Senza un milanista non c’è un derby. Ripetono di essere interisti ogni cinque minuti e dicono di essere primi in classifica, però per i primi sei mesi non ho sentito nulla. Riprendiamo il primo posto”

Sulla canzone con Mihajlovic: “Mi presento sul palco, come andrà non lo so. Speriamo che Mihajlovic non sappia cantare, così siamo allo stesso livello”.

Foto: twitter personale