Ibrahimovic: “Il mio rinnovo? Dipende da Paolo Maldini. Ieri ho scritto a Gattuso”

Dopo essere stato protagonista al Festival di Sanremo, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato così oggi a ‘Che tempo che fa’: “Il Festival è stata una bellissima esperienza. Non sapevo cosa aspettarmi, ma mi sono divertito. Io amo cantare, mi piace Fra Martino. La canto in svedese”.

Il Milan: “Per i miei compagni sono Zlatan, ho tante responsabilità. Mi sento un leader, il Milan è l’unica squadra che mi fa emozionare. Quando mi guardano aspettano l’esempio. Mi manca la squadra, oggi avrei voluto giocare a Verona. Quando sono senza i miei compagni è come stare senza la mia famiglia”.

Una battuta anche sul rinnovo del suo contratto: “Il mio rinnovo dipende da Paolo (Maldini, ndr). Io sono qui, vediamo”.

Poi una rivelazione: “Ieri ho scritto a Gattuso. È il preferito di mio figlio, volevo un video suo per fargli gli auguri”.

Sullo Scudetto: “In campionato tutto può succedere. L’Inter ha più tempo per recuperare dopo le partite, ma io credo in quello che faccio. Lo stesso vale per i miei compagni. Il mio lavoro è vincere trofei e io sono venuto al Milan per vincere”.