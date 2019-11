Ibrahimovic: “Milano è la mia seconda casa, posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni”

Zlatan Ibrahimovic. Un fenomeno (al momento) mediatico, ma che il Milan si augura di rivedere presto protagonista anche in campo. Lo svedese ha lasciato i Galaxy e il prossimo mese comunicherà la sua decisione per il futuro. I tifosi rossoneri sperano di riabbracciarlo e le dichiarazioni rilasciate dal campione a La Gazzetta dello Sport alimentano il sogno: “Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone di cui ho maggior fiducia”. Poi, incalzato sul futuro, aggiunge: “Amo scegliere, non essere scelto. Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni, se c’è un progetto che mi stimola. Ho appena concluso l’esperienza a Los Angeles. È stata fantastica, rimarrà indelebile nei miei ricordi. Avevo voglia di questa avventura. E ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi“.

Foto: Uromi Voice