Ibrahimovic: “Milan Futuro e Prima Squadra per noi saranno tutt’uno, stessa filosofia”

In mattinata, a Milanello, c’è stata la conferenza stampa di presentazione del progetto Under 23, rinominato ‘Milan Futuro’. In conferenza erano presenti Daniele Bonera, allenatore dell’under 23, e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor della proprietà RedBird. Ibra ha presentato così il nuovo progetto: “Abbiamo ufficialmente annunciato il Milan Futuro. Vogliamo che i talenti abbiano una possibilità di entrare in Prima Squadra e con il sistema della Primavera, secondo la mia esperienza, c’è troppa distanza. Col Milan Futuro avranno più tempo di crescere, giocheranno contro gli adulti ed in Serie C c’è un buon livello. Per noi è una cosa nuova, dobbiamo trovare un equilibrio, ma siamo organizzati e preparati. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti dandogli una possibilità di entrare in Prima Squadra. Per me e per il Milan il giovane è importante. Milan Futuro e Prima Squadra per noi saranno una sola squadra: tutto ciò che Fonseca farà in Prima Squadra lo farà anche Bonera. Sarà come un copia incolla: la stessa filosofia tra Prima Squadra e Futuro. Ci saranno anche allenamenti individuali. Spostiamo la Primavera al Vismara per allenarsi ancora di più, stando lontano dalla Prima Squadra perché, a quella età, devi ancora crescere. Milan Futuro è lo step intermedio. Ci saranno profili da Milan, quelli che per noi sono giocatori da Milan. La scelta di Fonseca è perché lui non ha paura di dare opportunità ai giovani, ci crede”.

Foto: Twitter Ibrahimovic