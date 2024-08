Ibrahimovic: “Mercato? Squadra completa, ma siamo al giorno 6 su 7. Crediamo nei nostri giovani”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato prima della sfida contro il Parma: “Essere a bordocampo è sempre bello. I giocatori che abbiamo preso sono persone di carattere, non solo di qualità. È una squadra giovane, che però ha dei valori umani importanti. Oggi sono insieme alla squadra e speriamo vada come pensavamo”.

Sul mercato in entrata: “Abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo, oltre che il Milan Futuro da spingere. Noi crediamo nei nostri giovani e non abbiamo paura di metterli in campo. La squadra è completa, siamo al giorno 6 su 7. Morata? Per me è arrivato tardi il momento di fare il leader. Lui lo è, è venuto con la squadra a dare il supporto da fuori. È molto importante per il gruppo, abbiamo un buon mix tra giovani e giocatori di esperienza”.

Sui giovani: “Ci vuole equilibrio, un giorno gli fai i complimenti, l’altro lo metti in difficoltà. Non solo in campo, anche fuori. Quando entrano in campo non devono fare passi indietro, quando sono pronti vengono schierati”.

Foto: Instagram Ibrahimovic