Ibrahimovic: “Maignan, Theo e Leao restano. Abbiamo scelto un allenatore, non un manager”

Zlatan Ibrahimovic come abbiamo riportato in mattinata sta parlando in conferenza stampa, affrontando diversi temi: dal mercato fino a ribadire il motivo per cui è stato scelto Fonseca: “Abbiamo studiato il tipo di allenatore da scegliere, l’approccio, il tipo di gioco. Fonseca ci ha convinto, è ambizioso, ha voglia di fare bene e migliorare. Noi abbiamo scelto un allenatore, non un manager”. Poi aggiunge sul mercato e i tre big del Milan:

“Maignan, Theo e Leao restano. Hanno un contratto con noi, sono felici. Non dobbiamo vendere. Abbiamo la possibilità di portare giocatori forti. Vogliamo portare un attaccante, ma il mercato è tutti i giorni. Ci sono report di scouting e telefonate tutti i giorni. Per noi è importante il profilo del giocatore, un giocatore può essere il più forte del mondo, ma se non ha un profilo da Milan non va bene per noi”.

Foto: twitter Ibrahimovic