Ibrahimovic: “Leao è il nostro fenomeno e il nostro futuro. Giroud ha sfatato il tabù del 9, Tomori è come un leopardo”

Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha pubblicato un video girato sul pullman che stava riportando a Milano i rossoneri dopo la vittoria dello scudetto a Reggio Emilia. Zlatan Ibrahimovic ha preso il microfono e ha parlato così di alcuni suoi compagni di squadra:

Su Leao: “Il nostro fenomeno e il nostro futuro. Non ci sono più parole. Hai fatto un anno straordinario. Ora piedi per terra e lavorare ancora di più perchè questo è solo l’inizio”.

Su Tomori: “E’ arrivato dall’Inghilterra, non sapeva l’italiano, ma ha avuto un impatto incredibile, veloce come un leopardo”.

Su Giroud: “Prima del suo arrivo, la maglia numero 9 era un tabù. Però lui è arrivato e ha spaccato tutto. Congratulazione Oli, anche contro il Sassuolo ha segnato due gol. Si è fatto trovare sempre presente”.

Su Saelemaekers: “Quando ti ho conosciuto eri solo un bambino. Hai fatto tanti sacrifici e meriti tutto questo”.

Su Theo: “Ha segnato il gol dell’anno. Migliora partita dopo partita e non c’è limite per lui”.

