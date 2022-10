Ibrahimovic: “La Ligue1? Da quando non ci sono più io non c’è più nulla di interessante di cui parlare”

Zlatan Ibrahimovic quando parla non è mai banale, non rilascia mai dichiarazioni fini e se stesse, ma ci sono sempre quei titoloni.

Intervistato da Canal +, lo svedese stavolta parla della Ligue 1, del PSG, e afferma che senza di lui, in Francia, non c’è più nulla di cui parlare.

Queste le sue parole: “Da quando ho lasciato la Francia non c’è più niente d’interessante di cui parlare. La Francia ha bisogno di me e io non ho bisogno della Francia. Pur avendo Messi, Mbappé e Neymar non basta. Perché? Perché non c’è più Dio”.

Foto: facebook personale