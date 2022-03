Ibrahimovic: “Il ritiro? Mi viene il panico a pensarci. Voglio giocare il più a lungo possibile”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svedese, dove ha anche risposto alla domanda sul ritiro.

Queste le sue parole: “Idea di ritirarmi in caso non qualificazione ai Mondiali? Provo un po’ di panico davanti alla prospettiva di smettere di giocare. Di sicuro continuerò il più a lungo possibile, finché riesco a ottenere risultati, ma stando bene in campo, senza soffrire. Non voglio avere pentimenti quando avrò smesso, quindi voglio massimizzare la mia carriera. Cosa succederà dopo non lo so, come scrivo nel mio libro ho un po’ di paura. Un ruolo nel calcio? Vedremo quando verrà il giorno. Potrei cominciare da quando mi fermo o prendermi una pausa, oppure sparire completamente. Certo l’adrenalina che sento addosso non la proverò mai più. Siamo programmati per svegliarci, prepararci per l’allenamento, allenarci, tornare a casa e riposare. Questo va avanti da 20-25 anni, ma un giorno al risveglio non ci sarà più niente davanti a me, sarà un bell’impatto”.

Foto: Twitter Milan