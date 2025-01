Ibrahimovic: “Il nostro mercato non dipenderà da oggi. Non è facile, ma stiamo lavorando”

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha presentato la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria ai microfoni di Sky Sport: “Dico sempre che la prossima partita è quella più importante, tutte sono importanti, oggi questa è la partita più importante. Se vinciamo oggi siamo agli ottavi e questa è una grande opportunità”.

Sulla crescita della squadra con Conceicao: “La squadra si sta adattando bene, ogni tre giorni c’è una gara e non c’è tanto tempo per allenarsi”.

Infine, sul mercato: “Il nostro mercato non dipende dalla vittoria di oggi, non posso dare novità, è un mercato non facile ma stiamo lavorando”.

Foto: Twitter Ibrahimovic