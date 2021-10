Ibrahimovic: “Il Milan è tornato in Champions dopo tanto tempo. E’ tutta esperienza”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’ dopo il ko sul campo del Porto: “Questa è la peggiore delle ultime tre partite. Quando giochi bene non porti punti a casa, quando giochi male può darsi… ma purtroppo siamo ancora a zero punti e bisogna ricordare che questa squadra torna in Champions dopo tanti anni. Per questo gruppo tornare a giocare queste partite anche in ottica campionato vuol dire fare esperienza”.

Quanto credete ancora nella qualificazione?

“Mancano tre partite, lo scorso anno abbiamo lottato per questa Champions e finché ci sarà la possibilità lotteremo. Purtroppo oggi abbiamo perso ma resto fiducioso”.