Ibrahimovic: “Il Milan deve fare bene in Italia e in Europa. Fonseca deve essere se stesso, certe cose devono risolverle all’interno”

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato a Sky poco prima della gara contro il Brugge.

Queste le sue parole: “La squadra sta migliorando tanto, c’è più equilibrio. Stanno facendo di tutto per averlo. In Champions non abbiamo preso punti ancora, oggi è una partita importante”.

Su Fonseca: “Stiamo lavorando come prima, non cambia prima. Fonseca deve essere sé stesso, certe cose devono risolverle all’interno, sono professionisti”.

C’è un allenatore e ci sono regole da rispettare. “Certe situazioni sono dinamiche, non si possono prevedere. Quando succedono bisogna vedere come uno reagisce. L’importante è essere professionisti in campo”.

Sulla Champions: “Bisogna andare più avanti possibile, abbiamo creato una squadra che deve fare bene in Italia e in Europa. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto. Più vai avanti in Champions, più ti dà a livello economico”.

Foto: twitter Ibra