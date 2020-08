Ibrahimovic: “Ho scelto la 11 perché con la 21 non mi sentivo me stesso”

Zlatan Ibrahimovic, con la sua nuova n°11, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le parole dell’attaccante svedese: “Mi sono sempre sentito parte del Milan anche quando ho giocato con altre squadre perchè mi ha sempre trattato bene dal primo giorno. Quando sono arrivato la prima volta al Milan ho sorriso, una cosa mai fatta prima nel mio lavoro. Mi sento a casa e non sento che sono stato via. Maglia? Ho scelto la maglia numero 11 perché i tifosi del Milan mi conoscono con questo numero. Con il numero 21 non mi sentivo l’Ibrahimovic del primo Milan, quindi ho chiesto questo numero per sentirmi come prima. Sono venuto qua per portare il Milan ai suoi livelli, dove merita di essere. Faccio tutto per arrivare agli obbiettivi prefissati. Rinnovo? Voglio ringraziare la società e il mister per la fiducia che mi danno. Hanno fatto di tutto per tenermi nel Milan. Negli ultimi 6 mesi ho dimostrato che l’età non conta nulla. Sono contento per Pirlo. Quando era calciatore si vedeva che aveva un grande pensiero, differente da altri giocatori. Pensava già da allenatore anche da come parlava di calcio. Andrea Pirlo sarà un grande allenatore e sono contento che abbia la possibilità di allenare un grande club come la Juventus.”

"My objective is to always win." @Ibra_official has spoken 🗣️ "Il mio obiettivo è vincere sempre".

Firmato, Zlatan Ibrahimović 🔏#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/CC9fekDKye — AC Milan (@acmilan) August 31, 2020

Foto: twitter personale