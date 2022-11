Ibrahimovìc: “Haaland diventerà un fenomeno se Guardiola glielo consentirà”

Parole di stima verso Haaland ma pungendo l’allenatore del Manchester City da parte dell’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovìc ai microfoni di Canal +: “Haaland diventerà fortissimo in base all’ego di Guardiola, se lo lascera essere più grande di lui o meno. A me al Barcellona per esempio non me l’ha permesso, tenendomi spesso in panchina e non dandomi la possibiltà di dimostrare quanto valessi.” Parole al veleno per l’attaccante ex Barcellona, che sottolineano i problemi nel rapporto umano tra l’allenatore catalano e Ibrahimovìc nel loro periodo in blugrana.

Foto: Twitter Milan