Ibrahimovic: “Futuro? Non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo”

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo futuro. L’attaccante svedese del Milan, in scadenza di contratto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di “Svenska Dagbladet”: “Futuro? Vediamo. Non so ancora cosa voglio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere il Coronavirus? Dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi, e loro stanno bene”, ha concluso Ibrahimovic.

Foto: Twitter ufficiale Milan