Ibrahimovic: “Futuro? Ho un contratto fino a dicembre, per ora non ho preso alcuna decisione”

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo futuro. L’attaccante svedese, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, è intervenuto così ai microfoni di Eurosport: “Futuro? Ho un contratto fino al 31 dicembre e fino a quel momento non penserò ad altro. Voglio rispettare l’accordo preso con i Los Angeles Galaxy. Poi vedremo cosa succederà nel 2020, per il momento non ho preso alcuna decisione”.

Foto: Twitter ufficiale Los Angeles Galaxy