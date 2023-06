Ibrahimovic: “Futuro da dirigente del Milan? Ora mi prendo del tempo. Vediamo cosa succederà”

A margine della presentazione a Bergamo di una linea di integratori alimentari, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato a gazzetta.it: “In questo momento mi sento tranquillo, molto tranquillo e questa cosa mi sorprende perché non pensavo sarei stato così tranquillo. Immaginavo sarei stato molto più stressato. Invece sentirmi co… è cool“.

Poi ha proseguito: “Una partita di addio? No, ho deciso di smettere, ma non ho ancora questa idea. Vediamo cosa succede adesso, non c’è fretta, con tranquillità. C’è tempo”, le parole dell’ormai ex Milan riportate da gazzetta.it.

Infine: “Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo. Il Milan mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto. Ora mi prendo del tempo, vediamo cosa succederà. Sono passate solo tre settimane, magari torno a giocare, non si sa mai. Forse fra un mese sono in ritiro col Milan…”.

Foto: Instagram Milan