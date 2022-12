Ibrahimovic: “Faccio di tutto per vincere le partite. Non mi interessa l’età. Anche da vecchio va bene”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV, raccontando alcuni aneddoti della sua carriera.

Queste le sue parole: “Il mio Ajax era una squadra di talenti, tanti ci rispettavano, poi molti di quella squadra hanno avuto successo. Sono felice ed orgoglioso di aver giocato con quei giocatori e anche nell’Ajax, che è una grande scuola di calcio”.

È tuo l’assist ‘più vecchio’ nella storia del Milan…

“Un record per vecchietti, io mi sento giovane, però è bello. L’importante per me è vincere la partita, io faccio tutto per aiutare, se poi lo faccio da più vecchio va bene. Io sono uno che vuole aiutare in tutti i modi, non ho l’ego di voler fare tutto io. Sono qua al Milan per dare tutto, per aiutare i miei compagni a migliorare, avere successo e capire cosa facciamo: è un sacrificio, un lavoro e un impegno per vincere, non lo facciamo per perdere tempo. Quando fai assist è come aver fatto un gol. Faccio tutto per aiutare. Anche da più vecchio va bene”

Sui giovani: “Ai giovani chiedo sempre se davanti al portiere con un compagno segnano o fanno assist. Se mi dicono che tirano, rispondo loro che ‘con me è difficile che giochino’, perché l’assist vale come un gol, quella è la mentalità giusta. Ci sono poi dei giocatori che puntano solo al gol, ma per me così non godi uguale, non sei completo. Sei più completo se porti un compagno al tuo livello”.

Foto: facebook Ibra