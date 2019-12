Ibrahimovic, ecco data e orario della conferenza stampa di presentazione

Il Milan, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la data e l’orario della conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic. Un ritorno suggestivo per risollevare una situazione complicata: l’attaccante svedese ritrova un club in difficoltà e torna in Serie A all’età di 38 anni dopo l’avventura in MLS. Questo l’annuncio ufficiale: “AC Milan comunica che la Conferenza stampa dell’attaccante Zlatan Ibrahimović si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan alle ore 10”.

Foto: sito ufficiale Milan