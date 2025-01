Ibrahimovic: “È un mercato molto difficile, ma stiamo lavorando”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato di mercato in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo colpo rossenero Kyle Walker. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Abbiamo nostri obiettivi, ma è un mercato molto difficile. Stiamo lavorando. Con Walker si è aperta una situazione: non era un obiettivo. Ora stiamo lavorando per altro, in accordo con allenatore. Poi se c’è garanzia, mai. Sappiamo quello che vogliamo fare, stiamo lavorando”.

Su Walker: “Ha un carattere forte che serve alla squadra, è un alpha nello spogliatoio. Può aiutare in tutti i modi. Secondo noi può giocare anche come centrale difensivo, lo ha fatto al City”.

Il suo ruolo nel club e la situazione del Milan: “È una situazione nuova per me, sto lavorando da un’altra prospettiva. Sto provando ad aiutare da fuori. Non siamo nella situazione in cui vogliamo essere, il nostro obiettivo è vincere. La Supercoppa era uno degli obiettivi, la Coppa Italia anche. Se vinciamo poi siamo nelle prime otto in Europa. Siamo negli obiettivi. Ovvio, in campionato bisogna recuperare punti. Serve più serenità? La serenità arriva con i risultati. E per i risultati serve avere continuità. Serve trovare anche continuità, è più facile giocare, ti dà fiducia e ti porta anche la fortuna. Al Milan c’è la pressione di fare sempre risultato, vogliamo vincere sempre, stiamo cercando la continuità. Ieri non ha vinto la qualità, ma l’atteggiamento, così come in Supercoppa. Con questo spirito può succedere quello che è successo con Calabria e il mister. Da fuori può sembrare più di quello che è, per noi è una cosa normale. A livello di immagine capisco che non è il massimo. Quando troveremo continuità avremo anche maggiore serenità. Mancano leader? Ci sono due tipi di leader: chi è in campo quando gioca, chi lo è fuori dal campo. Io e Kjaer lo eravamo in entrambi i casi. Per me in questa squadra ci sono leader. Walker ha tanta esperienza”.

