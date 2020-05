Ibrahimovic e la maxi multa in Svezia: la sua Ferrari Monza non è immatricolata

Un rientro in Italia amaro per Zlatan Ibrahimovic: infatti, secondo quanto riporta AS, l’attaccante svedese del Milan avrebbe rimediato una multa in Svezia con la sua Ferrari Monza SP2, di cui esistono solo 499 esemplari al mondo. Acquistata lo scorso ottobre per il suo 38esimo compleanno, ha deciso di testarla fra le strade di Stoccolma: purtroppo per lui, però, le autorità locali si sono accorte che le vettura non era immatricolata all’Agenzia di Trasporto svedese, facendo scattare così una maxi multa.

Foto: AS