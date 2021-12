Ibrahimovic e i due scudetti alla Juve: “Li abbiamo vinti e nessuno può cancellarli”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i tanti temi trattati, anche i due scudetti vinti e poi revocati con la maglia della Juventus: “Quegli scudetti li abbiamo vinti, e nessuno ce li può togliere. Nessuno può cancellare il sudore, la fatica, la sofferenza, gli infortuni, i gol. Per questo, quando dicono che in carriera ho vinto undici scudetti, li correggo: sono tredici. Moggi era uno che incuteva soggezione, anche se non a me. Capello mi ha insegnato a badare al gol. E mi ha massacrato, di continuo. Un uomo molto duro”.

