Ibrahimovic: “Dispiaciuto per l’addio di Donnarumma. Poteva diventare una bandiera del Milan”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche sull’addio di Gigio Donnarumma. “Sono molto dispiaciuto. È cresciuto in rossonero, poteva essere il portiere titolare per 20 anni, magari non venti perché lui non è me (ride). È il più forte del mondo, avrebbe potuto fare come Maldini. Non so se andrà via o meno, ma so che per ballare il tango bisogna essere in due. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine”.

FOTO: Milan Twitter