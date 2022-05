Ibrahimovic: “Dedico lo scudetto a Mino. Mi avrebbe consigliato di giocare altri 10 anni e rubare più soldi”

Zlatan Ibrahimovic ha una dedica per lo scudetto appena vinto. E’ per Mino Raiola, recentemente scomparso.

Queste le sue parole a Dazn: “Lo dedico a Mino Raiola. Era uno di quelli che voleva vedermi al Milan, mi ha detto che potevo salvarlo e riportarlo qui. Lo dedico a lui. Mino mi avrebbe consigliato di giocare altri dieci anni e rubare più soldi. Cosa farò? Devo stare bene, vediamo. Quando sto bene, in salute, posso vedere come sto e da lì posso fare una scelta. Quando sono in campo faccio la differenza, non vedo un altro Ibra”.

Foto: Twitter Milan