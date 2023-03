Ibrahimovic convocato dalla Svezia per le qualificazioni a Euro 2024

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale dopo poco meno di un anno. L’ultima presenza con la Svezia risale a fine marzo del 2022, adesso il commissario tecnico Andersson l’ha convocato per le qualificazioni a Euro 2024 contro Belgio e Azerbaigian. Il ct ha dichiarato: “Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio, ora sta bene e può dare il suo contributo in campo”. A 41 anni Ibrahimovic riabbraccia la Svezia.

Foto: Instagram Milan