Ibrahimovic contro FIFA: “Chi gli ha dato il permesso di fare soldi con il mio nome?”

Diatriba via Twitter tra Zlatan Ibrahimovic e la EA Sports. Lo svedese, infatti, con un duro tweet, ha attaccato FIFA 2021 per aver utilizzato il suo nome, evidentemente senza diritti.

Queste le parole dello svedese: “Chi ha dato a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho mai dato il permesso alla FIFA o alla FIFPro di fare soldi usandomi. Qualcuno sta facendo i soldi col mio nome e la mia faccia senza nessun tipo di accordo in questi anni. E’ tempo di investigare”.

Situazione quindi ingarbugliata che potrebbe concludersi in tribunale.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020