Ibrahimovic: “Ci sono tanti buoni giocatori ma non mi rivedo in nessuno di loro”

“Ci sono tanti buoni giocatori ma non mi rivedo in nessuno di loro. Ci può essere solo una versione di me stesso. Ogni giocatore ha la propria storia”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, che ha così parlato ai microfoni di Dazn.

Foto: Uromi Voice