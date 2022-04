Ibrahimovic batte Totti: nuovo primato per lo svedese

Il suo assist ha permesso a Sandro Tonali di realizzare il cruciale gol-vittoria contro la Lazio, ottenendo così tre punti con i quali il Milan continua a guardare tutti dall’alto. Non è finita qui, perché Zlatan Ibrahimovic, grazie al fantacalcistico +1 messo a segno, è diventato il più anziano calciatore della Serie A ad aver refertato un assist, come sottolineato dal giornalista Giuseppe Pastore. Battuto il precedente record di Francesco Totti (per Nainggolan a 40 anni, 4 mesi e 23 giorni, in Roma-Torino 4-1 del 19 febbraio 2017).

Foto: Twitter Milan