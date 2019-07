Ibrahimovic: “Anche i miei compagni sono una Ferrari”

Dietrofront per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese dei Los Angeles Galaxy si era definito “una Ferrari in mezzo alle Fiat”, riferendosi al livello del campionato americano. Dichiarazioni che avevano scatenato polemiche in MLS, al punto da costringere lo svedese, tramite il sito ufficiale della lega, a ritrattare, elogiando almeno i compagni di squadra: “Ho detto che sono una Ferrari nel campionato, non ho fatto alcun riferimento ai miei compagni che reputo come me: se io sono una Ferrari, lo sono anche loro. Questo è un campionato giovane, bisogna garantire una crescita costante per permettere un miglioramento totale. Serve lo sviluppo necessario, non solo business. Bisogna ammorbidire le regole per garantire più qualità, in modo da convincere altri grandi giocatori a scegliere la MLS. Il sistema dei playoff, simili al basket, va cambiato. Ma io sono qui solo per far vedere come si gioca, non sta a me cambiare le regole”.

Foto Twitter MLS