Ibrahimovic: “Al Milan serve coraggio per sognare di vincere lo scudetto”

Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, ha vinto il Premio Leggenda in occasione dei Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole a margine della premiazione: “Mi sto allenando tanto, la mia filosofia è questa: se lavori tanto, torna tutto indietro. A trent’anni ho sentito di dover fare di più per stare bene, poi ho chi mi sta intorno che mi fa star bene. Il mio ritorno al Milan è una sfida diversa, il club non era al top. È stata una sfida rientrare, speravo di fare bene. Chi è tornato al Milan per la seconda volta non è riuscito a far bene come la prima: ho detto entro, faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose. Scudetto? La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. È lunga, spero di continuare così: abbiamo fame, voglia, di fare di più“.

Foto: Twitter Milan