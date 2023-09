Ibrahimovic a Verratti: “Ti ho fatto diventare un uomo. In bocca al lupo”

Marco Verratti ha lasciato ufficialmente il Paris Saint-Germain dopo 11 anni e si è trasferito in Qatar, dove giocherà con la maglia dell’Al-Arabi. Anche Zlatan Ibrahimovic, che ha condiviso lo spogliatoio con l’abruzzese dal 2012 al 2016, ha voluto mandare un messaggio al centrocampista italiano: “Ti ho fatto diventare un uomo. In bocca al lupo”, si legge in una storia pubblicata su Instagram

Foto: Instagram Ibrahimovic