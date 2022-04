IBRAHIMA KONE’, L’ANCORA DI SALVEZZA DEL LORIENT

Il Lorient sogna la salvezza nella Ligue 1 francese. In particolare dopo il successo tennistico contro il Saint’Etienne, nell’anticipo del venerdì. Un successo pesantissimo nello scontro diretto che ha permesso al Lorient di balzare a 31 punti, portandosi a +4 dalla zona retrocessione.

Si tratta della seconda vittoria in 4 gare per il Lorient, trascinato da un attaccante maliano, arrivato solo a fine gennaio in Francia.

Si tratta di Ibrahima Koné. Attaccante congolese, classe 1999. Il suo impatto con il calcio francese e la Ligue1 è stato devastante, con 6 gol in 8 presenze, un vero valore aggiunto per il Lorient nella volata verso la salvezza.

In particolare, la doppietta con il Saint-Etienne, ha consacrato il giovane bomber. Il calciatore maliano ha lasciato il Sarpsborg e si trasferito al Lorient proprio nei minuti finali del mercato. Il congolese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

la fase realizzativa è sempre stata una delle qualità di Koné, molto bravo di testa, avendo un fisico possente.

Cresciuto in patria, nelle giovanili del Bamako, nel 2018, Koné si è trasferito in Norvegia, all’Haugesund, In due stagioni, nella prima divisione norvegese, realizza 12 gol in 60 presenze. Una media discreta, tanto che le sue qualità vengono notate dall’Adana Demirspor, in Turchia, che lo prende in prestito con diritto di riscatto.

In Turchia, in un campionato più competitivo, fatica, collezionando solo 5 presenze, con il club che decide di non riscattare il suo cartellino.

Tornato all’Haugesund, gioca fino a gennaio 2021, quando viene ingaggiato per circa 200 mila euro dal Sarpporg, sempre in campionato norvegese. Con il nuovo club, Koné colleziona 30 presenze, segnando 8 gol, fino al gennaio 2022, quando a sorpresa è stato ingaggiato dal Lorient.

In Francia, dopo aver faticato a trovare spazio, è diventato l’ancora di salvataggio per il Lorient, in maniera del tutto inaspettata. 6 gol in 8 presenze in un campionato prestigioso come la Ligue 1 e ora il Lorient sogna la salvezza grazie al suo colosso congolese, Ibrahima Koné.

Foto: Twitter Lorient