IBRAHIMA BAMBA, UN TALENTO ITALIANO VERSO IL QATAR

Un talento italiano nel campionato qatariota. Sembra infatti destinata a proseguire all’Al-Duhail la carriera di Ibrahima Bamba. Dopo aver attirato l’attenzione di molti club in Europa negli ultimi mesi – tra cui anche le italiane Napoli, Atalanta e Bologna a gennaio-, il talento classe 2002 in forza al Vitoria Guimaraes sembra essere in procinto a iniziare una nuova avventura in Qatar, a soli 21 anni.

Bamba è un mediano dalle qualità difensive molto rilevanti, che punta molto sull’atletismo e su un fisico imponente (184 centimetri d’altezza). Moreno, in questa stagione, lo ha provato più volte anche come centrale difensivo, riscuotendo ottime prestazioni, che potrebbero lasciare intendere anche una futura evoluzione tattica.

Nato il 22 aprile 2022 a Vercelli, Ibrahima Kader Ariel Bamba proviene da una famiglia originaria della Costa d’Avorio. Cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli, la squadra della sua città. Trasferitosi nel 2020 in Portogallo, si era legato al Vitoria Guimaraes sottoscrivendo un contratto che prevedeva una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Convocato nel maggio del 2022 da Roberto Mancini per uno stage con la Nazionale maggiore, nell’ultima stagione ha totalizzato 35 presenze complessive, 28 delle quali nel massimo campionato portoghese da titolare inamovibile.

Adesso, come riportato da Record, è sempre più vicino il suo passaggio dal Vitoria Guimaraes all’Al Duhail per circa 10 milioni di euro. Anche l’Aston Villa era fortemente interessata al giocatore.

Foto: Twitter Vitoria Guimaraes