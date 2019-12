Ibra, una botta di Milan con la sua tempistica. Per lui “nulla è impossibile”

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan. Ha voluto i suoi tempi, li ha cavalcati fino in fondo. Già perché per lui “nulla è impossibile”, come era stato detto non troppi giorni fa quando avevano commentato lo stato della trattativa con i rossoneri e avevano chiuse tutte le porte. Le varie indiscrezioni tra ieri e stamattina hanno trovato conferma: dal 20 dicembre, quasi nei pressi dell’immediata vigilia di Natale, si era capito che avrebbe sciolto le riserve con la sua tempistica, senza fretta, altro che trattativa su un binario morto…. Ora lo aspettano a Milanello, prevedibilmente nel giro di pochi giorni, in modo da metterlo a disposizione di Pioli prima del 31 dicembre e di andare già di countdown in vista di Milan-Sampdoria del 6 gennaio. Il contratto dovrebbe essere quello prospettatogli a suo tempo, sei mesi con opzione rinnovo fino al 2021 legata a rendimento, gol, risultati. Ma ciò che conta, per i tifosi rossoneri, è che alla fine il suo continuo rinviare sia ormai diventato un sì al Milan.

Foto: Twitter ufficiale Galaxy