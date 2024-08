Ibra: “Un altro attaccante e un nuovo portiere? Vi spiego. E su Koné…”

Ibrahimovic ha affiancato Fofana nella conferenza stampa di presentazione del centrocampista e ne ha approfittato per fare il punto sul mercato dei rossoneri. Ibra ha chiuso le porte ad un eventuale altro attaccante e ad un nuovo portiere, andando ad esaltare il Milan Futuro e Torriani: “La strategia che abbiamo messo con Milan Futuro è di non bloccare i talenti che abbiamo. Quando saranno pronti, non vogliamo bloccarli con giocatori in prima squadra. Con i quattro acquisti abbiamo raddoppiato le posizioni. Siamo molto fiduciosi. Crediamo nei talenti. Per esempio: Torriani sarà il vice di Maignan, poi si giocherà il posto con Sportiello. Noi non abbiamo paura di mettere i talenti sul fuoco. Se vanno in prestito, non li controlli. Se sono al Milan, li controlli. Non porteremo una punta extra, perché non vogliamo bloccare i giocatori del Milan Futuro. Noi non abbiamo paura, vogliamo vincere e vinciamo”. Ibra ha parlato anche dei rinnovi di Maignan e di Theo, in programma sull’agenda della dirigenza rossonera: “Stiamo parlando, tutto sotto controllo, tutto ok. Loro sanno cosa vogliamo noi, noi sappiamo cosa vogliono loro. Non abbiamo fretta. È una cosa che si può risolvere in un minuto o con un po’ più di tempo, ma tutto ok”. Infine, su Manu Koné: “Kone lo stiamo seguendo, poi vediamo cosa succede nella nostra testa. Fofana gli chiude un po’ di spazio, ma manca un giorno ai sette per la creazione del mondo. Stiamo creando una squadra per l’Europa, perché è in Europa che il Milan ha dominato ed è lì che vogliamo tornare”.

Foto: Instagram Milan