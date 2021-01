Ibra torna titolare e colpisce due volte: il Milan inarrestabile, 2-0 a Cagliari

Il Milan si avvicina al titolo di campione d’inverno, dopo la vittoria sul Cagliari per 2-0, staccando di nuovo l’Inter di 3 punti (43-40). Decisivo, con un gol per tempo, l’eterno Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha realizzato al 7′ su un fallo dallo stesso procuratosi.

Il raddoppio al 7′ della ripresa, su assist di Calabria, dopo che era stato assegnato un fuorigioco ma il Var ha convalidato la rete. Il Cagliari c’ha provato nel finale a riaprire la gara, dopo il rosso a Saelemaekers ma Donnarumma ha inchiodato il risultato.

I rossoneri quindi volano e soprattutto approfittano per allungare anche su Juve e Roma, avversarie in classifica per le zone europee. La corsa scudetto sembra quasi ristretta alle due milanesi.

Foto: Sito Milan