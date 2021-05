Ibra sui social: “Non è finita finché non dico che è finita”

Messaggio forte e chiaro di Zlatan Ibrahimovic sui social. Lo svedese, out per infortunio al ginocchio subito durante la partita con la Juve, ha finito la stagione anzi tempo, perdendo anche gli Europei visto che non è stato inserito nella lista dal CT Andersson.

Il messaggio di Ibra però lascia sperare in qualcosa: “Non è finita”. Zlatan ha pubblicato un post su Instagram mentre si allena e come didascalia: “Non è finita finché non dico che è finita”.

A cosa si riferirà lo svedese? Alla corsa alla Champions del Milan o agli Europei, con la speranza di un recupero lampo? Il tempo ci dirà a cosa si riferisce l’attaccante che compirà 40 anni ad ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Foto: Sito Milan