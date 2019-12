Ibra su Instagram: “Same Zlatan, different Devil. Milan arrivo”

Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. C’è grande attesa per il suo ritorno e lo stesso svedese non vede l’ora di riabbracciare il popolo rossonero. Questo il suo messaggio appena pubblicato su Instagram: “Same Zlatan, different Devil. Milan arrivo”.

Foto: Ibrahimovic Instagram