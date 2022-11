Ibra su Giroud: “Merita il Mondiale. È un vincente, dà qualcosa di speciale alla squadra”

Durante l’intervista concessa a Canal+, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del compagno di squadra, Olivier Giroud: “Merita il Mondiale. È un vincente e una persona seria. Non è uno che farà mai 40 gol all’anno, ma porta quel qualcosa alla squadra che altri non fanno. Non è egocentrico, gioca per tutti. Quando è arrivato ha dato una grande mano alla squadra e fatto grandi cose”.

Foto: Instagram Milan