Ibra, statua dedicata a Malmoe: “Un onore. E in Serie A farei meglio di quelli che ci sono”

Una statua per Zlatan Ibrahomovic nella sua Malmoe, in Svezia. Il campione classe ’81 è stato omaggiato con una rappresentazione di una sua esultanza a braccia aperte dopo un gol. E lo stesso Ibra, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così: “Sono molto contento, molto onorato, non sembra reale, però lo è. Significa che ho fatto qualcosa in carriera, che ho lasciato una stampa dietro di me, che starà là, per sempre. Non c’è cosa più bella di questa statua, ci sono giocatori che vincono trofei e ci sono giocatori che vincono trofei e che hanno anche la statua. Sono molto contento. Io pronto per la nostra Serie A? Al 100%. Per come mi sento e per come gioco, faccio ancora la differenza, in Italia e in tutti i Paesi. Ma per giocare in Italia, non vedo nessun problema, faccio meglio di quelli che ci sono”.

Foto: Twitter ufficiale Ibrahimovic