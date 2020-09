Ibra: “Sono come Benjamin Button. Obiettivi? Fare meglio dello scorso anno”

Al termina della partita col Bologna, che lo ha visto protagonista con una doppietta, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Sto bene, sto lavorando. È la seconda partita ufficiale, avessi vent’anni avrei fatto altri due gol, ma per fortuna ne ho trentanove. Sono come Benjamin Button, nato vecchio, ma morirò giovane. Scherzi a parte la squadra ha lavorato bene, si vede che non siamo ancora al cento percento, ma era importante incominciare bene. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno, e i giovani stanno facendo bene. Lavorano, ascoltano e hanno disciplina, dopo gli ultimi sei mesi sanno cosa serve per fare bene. Quest’anno dobbiamo pensare di partita in partita, giocare con fiducia, come se fosse sempre una finale”.

Foto: Twitter Milan