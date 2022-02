Ibra si allena anche di notte: “Voi dormite, io lavoro”

Zlatan Ibrahimovic prosegue il suo programma di recupero per risolvere il problema al tendine d’Achille.

L’attaccante svedese continua ad allenarsi per tornare in campo il prima possibile e non conosce orari, come dimostrato dal video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale nel quale lo si vede allenarsi al chiaro di luna: “You sleep. I work”, “Voi dormite, io lavoro”, ha scritto l’attaccante rossonero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)



Foto: Twitter personale